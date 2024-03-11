السلطة المحلية تشن حملة لتحرير الملك العمومي بالفنيدق

شنت السلطات المحلية بالفنيدق، اليوم (الاثنين)، حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي من محتليه، سواء من الباعة الجائلين، أو أصحاب المحلات التجارية من مقاه ومطاعم، والذين يستغلون مساحات مهمة من الملك العمومي، متسببين بذلك في خلق نوع من الفوضى والاكتظاظ التي يعم الشوارع التي تكون وجهة لزبائن بعض محترفي التجارة بالتجوال.

وشملت الحملة التي قادها باشا الفنيدق، مرفوقا بأعوان السلطة المحلية وعناصر القوات المساعدة، كلا من شارع عبد الكريم الخطابي، شارع الناظور وشارع بركان.

كما طالت الحملة مستغلي الملك العمومي المحيطين بفضاء المحطة الطرقية للفنيدق، التي تعرف عادة انتشارا واسعا للباعة الجائلين الذين يحتلون الشارع متسببين في عرقلة حركة السير.

يوسف الجوهري (تطوان)

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