اعتقال مغربي هولندي بحوزته 13 كيلوغراما من الهيروين

قبل يوم واحد على حلول شهر الصيام، الذي ينطلق ببلادنا يوم غد (الثلاثاء)، تمكنت عناصر المراقبة بميناء طنجة من وضع اليد على كمية مهمة من المخدرات الصلبة التي كانت مدسوسة بعناية داخل سيارة تحمل ترقيم يعود لبلاد الأراضي المنخفضة.

وحسب مصادر رسمية، فإن عملية فحص روتينية لسيارة نفعية مكنت من العثور على مخدر الهيروين الذي كان أحد الأشخاص المقيمين بهولندا يعتزم تهريبه إلى داخل الوطن.

وهكذا أسفرت إجراءات المراقبة التي تقوم بها كل من مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المدينة، صباح اليوم (الاثنين)، من إحباط محاولة تهريب 13 كيلوغراما من مخدر الهيروين على متن سيارة نفعية قادمة من إسبانيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية الفحص بجهاز السكانير التي خضعت لها السيارة التي تحمل لوحة ترقيم هولندية، مكنت من العثور على حقيبة كانت مدسوسة أسفل المحرك، وتوجد بداخلها كمية الهيروين المقدرة ب 13 كيلوغراما.

وأضافت المصادر نفسها أنه تم إخضاع الشحنة المحجوزة من المخدر لفحص أولي أثبت أنها تحتوي على الهيرويين، وهو ما استدعى إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية.

وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تم وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، إذ تبين حسب البحث الأولي أنه مواطن مغربي يحمل الجنسية الهولندية ويبلغ من العمر 63 سنة.

يوسف الجوهري (تطوان)

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