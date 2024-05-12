نجوم مغاربة صاعدون في Glory 92

تقام بطولة GLORY 92 يوم 18 ماي الجاري، على مسرح RTM في روتردام بهولندا، وستضم الجيل القادم من نجوم الكيك بوكسينغ المغاربة.

ويعود أعلى لاعب في الوزن المتوسط ​​محمد توشاسي (15-1، 12 KO) إلى اللعب، وسيواجه المخضرم الألماني سيرجي براون (43-13، 27 KO) على البطاقة الرئيسية.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، واحدا من أكبر اللاعبين المحتملين في رياضة الكيك بوكسينغ ويوصف بأنه “بدر هاري القادم”.

الفوز هنا للشاب المغربي، الذي يحتل حاليا المركز السابع في فئة الوزن المتوسط ​​GLORY، سيضمن انتقاله إلى المراكز الخمسة الأولى وسيكون أكبر انتصار في مسيرته حتى الآن.

وستضم البطاقة التمهيدية GLORY 92، والتي ستكون مجانية على اليوتيوب، نجمين صاعدين آخرين في رياضة الكيك بوكسينغ المغربية.

من جهته، عاد عماد هدار (22-5، 9 KOs) بنجاح إلى GLORY في عام 2023 بفوزه بالإجماع في GLORY 87 والآن سيهدف “الطفل المشكل” إلى تحقيق انتصارات متتالية عندما يواجه برتغاليا قويا. المقاتل جوري دي سوزا (44-8-1، 20 كو).

وسيقوم المغربي أنيس بوزيد المقيم في بلجيكا (45-3، 36 KOs) بأول ظهور له في GLORY المرتقب ضد الهولندي الغيني موري كروما (28-2-1، 16 KOs). يتمتع كلا المقاتلين بشهرة كبيرة في فئة الوزن الخفيف الثقيل ويواجهان الآن بعضهما البعض في أكبر مسرح للكيك بوكسينغ.

سيشهد الحدث الرئيسي لـ GLORY 92 أن يضع بطل الوزن المتوسط ​​والمصنف الأول عالميًا دونوفان ويسي (20-1، 10 KOs) لقبه على المحك أمام السويسري أولريك بوكيمي (32-4، 17 KOs) ونجم الوزن الثقيل ليفي ريجترز. (17 -2، 8 KOs) سيتنافسون في الحدث الرئيسي المشترك.

ويمكن للجماهير في المغرب مشاهدة الحدث حصريا على

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