الملك يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية

أقام الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالرباط، مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وحضر هذه المأدبة، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، وباقي أعضاء الوفد المرافق لبيدرو سانشيز، ورئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، قد حل اليوم بالمغرب في إطار زيارة عمل للمملكة.

(و م ع)

إقرأ أيضا: