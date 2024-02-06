سوق الشغل في 2023: مذكرة مندوبية التخطيط في 10 نقاط رئيسية

في ما يلي 10 نقاط رئيسية ضمن المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بخصوص وضعية سوق الشغل خلال سنة 2023:

1- بعد فقدانه 24.000 منصب شغل خلال السنة السابقة، فقد الاقتصاد الوطني 157.000 منصب خلال سنة 2023

2- حسب نوع الشغل، تم إحداث 50.000 منصب شغل مؤدى عنه، وانخفض الشغل غير مؤدى عنه بــ209.000 منصب شغل.

3- انخفض معدل النشاط، ما بين سنتي 2022 و2023، بـ 0,7 نقطة ليبلغ 43,6%، ومن جهته، تراجع معدل الشغل من 39,1% إلى 38%

4- ارتفع معدل البطالة من 11,8% إلى 13% (زائد 1,2 نقطة).

5- ارتفع حجم البطالة بـ138.000 شخص، حيث انتقل من 1.442.000 شخص في سنة 2022 إلى 1.580.000 عاطل في سنة 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 10%

6- ارتفع معدل البطالية لدى حاملي الشهادات ب1,1 نقطة، منتقلا من 18,6% إلى 19,7%، وبـ 0,7 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,2% إلى 4,9%.

7- انتقل معدل الشغل الناقص من 9% إلى 9,8% على المستوى الوطني، ومن 8,1% إلى 8,7% بالوسط الحضري ومن 10,4% إلى 11,6% بالوسط القروي.

8- ضمت خمس جهات سبعة عاطلين من كل عشرة (69,8%) على المستوى الوطني. وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 25,8%، تليها فاس- مكناس (12,7%) والرباط-سلا-القنيطرة (12,3%)، والجهة الشرقية (9,7%)، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة (9,2%).

9- ضمت خمس جهات بالمملكة 72,6% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 22,4% من مجموع النشيطين، تليها الرباط-سلا-القنيطرة (13,8%)، ومراكش-آسفي (13%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,8%) وفاس-مكناس (11,6%).

10- شغل قطاع الخدمات 48,3% نشيط مشتغل، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بنسبة 27,8%. وساهم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، من جهته، بنسبة 12,2%. في حين، شغل قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11,6% من النشيطين المشتغلين.

(و م ع)

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