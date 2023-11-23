منصف المرزوقي ينفي منعه دخول المغرب

نفى الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، ما تم تداوله مؤخرا من معطيات مفادها أن السلطات المغربية اتخذت قرارا بمنع دخوله إلى التراب الوطني.

وقال منصف المرزوقي، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، “أَعلمت قبل بضعة أشهر وفق ما يقتضي البروتكول السلطات المغربية برغبتي في زيارة عائلية، إذ يعلم الكثير أن والدي الذي عاش منفيا في المغرب أكثر من ثلاثين سنة كلاجئ سياسي تزوج وله بنتان وابن هم مع أطفالهم وأحفادهم عائلتي المغربية التي أعتز بها، وقد جاءني الرد أنه يمكنني القيام بالزيارة العائلية فقط.

وتابع المرزوقي قائلا: “لقد فهمت منه أنني مطالب بعدم القيام بأي تصريحات تخص السياسة الداخلية والخارجية للسلطات المغربية (وهو ما كنت سألتزم به تلقائيا) وعدم القيام بأي اتصالات مع أي جهات حقوقية أو سياسية وهو ما كان غير ممكن حيث أن لي في كل المحافل الحقوقية والسياسية في المغرب أصدقاء منذ أكثر من ربع قرن.. لذلك فضلت إرجاء الزيارة إلى فترة أخرى”.

وأضاف الرئيس التونسي السابق: “لا صحة لقرار المنع وإنما لظروف تتغير سريعا خاصة بعد الموقف الشجاع الذي اتخذه المغرب ملكا وحكومة وشعبا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني عموما وأهلنا في غزة خصوصا”.

وجدد المرزوقي التأكيد على محبته للمغرب وللمغاربة، للجزائر والجزائريين، لليبيا والليبيين، لموريتانيا والموريتانيين ولأهله في تونس، معربا عن أمله في أن “تنتهي الجفوة بين أنظمتنا وأن نعود جميعا لبناء الاتحاد المغاربي ان شاء الله كخطوة أولى لبناء اتحاد الشعوب العربية الحرة القادر وحده على حماية الأجيال القادمة من التبعية والاستبداد والتخلف الحضاري ومنع تجدد المآسي”.

(ي.ع)

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