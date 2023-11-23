عمل دؤوب لإعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال الحوز بإقليم تارودانت

سخرت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء بتارودانت، جميع الموارد البشرية واللوجستية لتيسير عملية إزالة الأتربة والانقاض بعدد من الدواوير بإقليم تارودانت لتمكين الساكنة من الشروع في عملية إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال.

وعلى غرار باقي الدواوير المتضررة، تتواصل على مستوى دوار أيت أوبلال بجماعة تيزي نتاست، أشغال إزالة مخلفات المساكن التي انهارت كليا والتي تلقى أصحابها الدفعة الأولى من المساعدات المالية المتعلقة بإعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا، والممنوحة للأسر المتضررة من الزلزال تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى تسليم رخص إعادة البناء.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال ممثل المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بتارودانت، عبد القادر مكاوي، إن عملية إزالة مخلفات المنازل المتضررة من الزلزال، قد انطلقت منذ الثامن من نونبر الجاري، تحت إشراف لجنة إقليمية موسعة، موضحا أن العملية متواصلة لحدود الساعة لتمكين الساكنة من الشروع في عملية إعادة البناء.

وأبرز المجهودات التي تقوم بها الأطقم التقنية التابعة للمديرية من أجل إزالة المخلفات الناجمة عن البنايات المتضررة من الزلزال، مؤكدا وجود بعض الصعوبات والعراقيل نظرا لصعوبة المسالك الطرقية للوصول للمنازل المتواجدة بأعالي الجبال.

وتابع أنه بعد عملية إزالة الركام والانقاض ستستفيد الأسر المستهدفة، من المساعدة الفنية من قبل المصالح المعنية بهدف استكمال التدابير اللازمة لإطلاق وتتبع عمليات إعادة البناء، خاصة من خلال مخططات تعمير تستجيب لخصوصيات وتضاريس المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم على مستوى إقليم تارودانت، تكوين لجان تضم ممثلي السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية ومصالح التعمير والإسكان وخبراء من أجل إحصاء المساكن المنهارة جزئيا أو كليا ومساعدة المتضررين على إعداد الوثائق الإدارية اللازمة للحصول على تصاريح إعادة البناء الخاصة بهم.

يذكر أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

(و م ع)

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