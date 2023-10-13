جورجيفا تعرب عن امتنانها للملك للاستقبال الحار الذي خصص للمشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن امتنانها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للاستقبال الحار الذي خصص للمشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر بمراكش.

وقالت جورجيفا في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه بها جلالة الملك، إلى جانب رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، “إن استقبالي من طرف جلالة الملك يشكل شرفا كبيرا بالنسبة إلي” مضيفة أن “هذا الاستقبال الملكي شكل مناسبة للتعبير عن امتناننا لجلالته، وللحكومة والشعب المغربيين، للحفاوة التي حظينا به خلال اجتماعاتنا السنوية “.

كما شكل الاستقبال الملكي، تضيف جورجيفا، “مناسبة للتعبير عن تضامننا مع المغرب، وخاصة بعد الهزة الأرضية ليوم 8 شتنبر الماضي “.

وترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس عشية الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ووجه جلالته بهذه المناسبة خطابا إلى أعضاء البرلمان بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

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