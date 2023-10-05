أمن طنجة يطيح بشخص حاول سرقة وكالة بنكية

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، زوال اليوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا الشيك بدون رصيد، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب التهديد ومحاولة السرقة من داخل وكالة بنكية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ولج المشتبه فيه وكالة بنكية بحي البرانص بطنجة وهو يحمل حزاما بلاستيكيا، محشو بالسكر وبمواد لاصقة موصولة بأسلاك كهربائية، وهدّد بشكل وهمي واحتيالي بتفجير نفسه لتسهيل ارتكاب عملية السرقة.

تدخل أمني ناجع

وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه، وحجز الحزام البلاستيكي الذي كان يضعه تحت ملابسه، والذي تبين أنه حزام وهمي لا يحتوي على أية مواد متفجرة أو مهدِّدة لسلامة الأشخاص والممتلكات.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما سيتم عرض المعني بالأمر على خبرة طبية للتحقق من وضعه العقلي والنفسي.

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