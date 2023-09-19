رئيسة الجمعية الوطنية لتنزانيا تنوه بالدور الكبير للملك في التعبئة لمواجهة آثار الزلزال

نوهت رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا توليا أكسون، الإثنين بالرباط، بالدور الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعبئة مختلف مكونات الشعب المغربي لمواجهة آثار الزلزال التي شهدته عدد من مناطق المملكة.

وقدمت توليا أكسون، خلال مباحثات أجرتها مع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، تعازيها الحارة للشعب المغربي، معبرة عن تضامن تنزانيا مع المغرب في هذه الفاجعة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أنه خلال هذا اللقاء، الذي حضره رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – تنزانيا عبد النور الحسناوي، تطرق العلمي مع نظيرته بجمهورية تنزانيا إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، همت على الخصوص تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، عبر تفعيل عمل مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين وتبادل الزيارات بينهما.

وأضاف المصدر ذاته أن المباحثات بين الجانبين تناولت أيضا تعزيز التعاون بين البلدين في الميدان الفلاحي، مشيرا إلى أن المسؤولة التنزانية عبرت ، في هذا الصدد، عن رغبة بلادها الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال الحيوي، داعية المستثمرين المغاربة إلى الاستثمار في تنزانيا بالنظر للمؤهلات والإمكانيات التي تتوفر عليها بلادها .

من جهة أخرى، أبرز الطالبي العلمي الدور الريادي الذي تقوم به المملكة المغربية من أجل تنمية القارة الإفريقية وتشجيع الاستثمارات بها في إطار السياسة الإفريقية التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمبنية على تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

وخلال مقامها بالمغرب، ستقوم المسؤولة التنزانية بزيارات ميدانية للتعرف على الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة .

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