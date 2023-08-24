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الملك يهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة العيد الوطني لبلاده
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد فولوديمير زيلينسكي ، رئيس أوكرانيا ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
ومما جاء في برقية الملك ” يطيب لي بمناسبة العيد الوطني لأوكرانيا أن أبعث الى فخامتكم ، بأطيب التهاني ، وأصدق المتمنيات للشعب الأوكراني بالأمن و السلم و الرخاء، في ظل الوحدة و الاستقرار”.
وأضاف الملك ” وهي مناسبة كذلك للتأكيد على حرص بلدينا الراسخ على مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي و تعزيزها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.
(و م ع)