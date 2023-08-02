برقية تهنئة من بوتين إلى الملك

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته عرش أسلافه المنعمين.

وأكد بوتين، في هذه البرقية، أن “العلاقات الروسية المغربية تكتسي طابعا وديا عريقا”، معربا عن يقينه بأن “مواصلة تطويرها في مختلف الجوانب يستجيب بشكل كلي لمصالح شعبي بلدينا، ويمضي قدما في تعزيز الأمن والاستقرار بإفريقيا والشرق الأوسط”.

واغتنم الرئيس الروسي هذه المناسبة ليعرب لجلالة الملك عن متمنياته بالصحة والمزيد من النجاح، وللشعب المغربي بالرخاء والازدهار.

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