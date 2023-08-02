العاهل الأردني يهنئ الملك بمناسبة عيد العرش

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

ومما جاء في برقية العاهل الأردني “فيطيب لي والشعب المغربي الشقيق يحتفل بمناسبة ذكرى جلوس جلالتكم على عرش المملكة المغربية الشقيقة أن أبعث إلى جلالة أخي العزيز باسمي وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بأحر التهاني القلبية، وأصدق المشاعر الأخوية”.

وتضرع الملك عبد الله الثاني إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالة الملك ب”دوام الصحة والعافية، وعلى الشعب المغربي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة”.

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