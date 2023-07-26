اعتقال البرلماني حيداوي ومتابعة صحفي في حالة سراح بسبب تذاكر المونديال

أمر وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع، قبل قليل، باعتقال البرلماني الحيدواي، رئيس فريق اولمبيك آسفي لكرة القدم.

ووجهت إلى المتهم جنحة تبديد أموال عمومية ببيع تذاكر مخصصة للجمهور بالمجان، كما أمر بمتابعة صحافي بالقسم الرياضي لإذاعة خاصة، في حالة سراح.

وأحيل المتهمان اليوم الأربعاء على وكيل الملك، إذ استغرقت دراسة الملف ساعات قبل نزول أمر الاعتقال على البرلماني كالصاعقة، إذ تم تكليف العناصر الأمنية باصطحابه إلى سجن عكاشة.

ولم ينته البحث بعد، إذ ما زال أسماء أخرى تنتظر تحقيقات الفرقة الوطنية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تكليفها بإتمام الأبحاث وإيقاف جميع المتورطين.

ومنذ انطلاق الأبحاث بعد فضيحة التذاكر، حقق ضباط المكتب الاقتصادي والمالي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على أوامر النيابة العامة، مع البرلماني رئيس فريق أولمبيك آسفي، وتمت مواجهته بتسجيلات بثت بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الاهتداء إلى أطراف أخرى استفادت من تذاكر الولوج لمشاهدة مباريات الفريق الوطني. وحاول البرلماني خلال مراحل البحث نفي التهم عنه، الشيء نفسه بالنسبة إلى الصحافي الذي ورد اسمه في الأبحاث.

ودخل وكيل الملك على خط الإشراف، للاختصاص النوعي، للجرائم التي يشتبه ارتكابها من قبل البرلماني سالف الذكر، وأهمها الغدر، إذ أن الصفة التي يحملها تضعه في خانة الموظف العمومي، وفق الفصل 224 من القانون الجنائي الذي ينص على “يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة، بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام”.

وينتظر أن تشمل الأبحاث الجديدة كل المتورطين، ممن ثبت في حقهم الاتجار في التذاكر المجانية، إذ ستطول التحقيقات المستفيدين من استغلال الوضعية للكسب، شريطة أن تكون الجريمة نجمت عن التذاكر التي خصصتها الجامعة للجماهير مجانا.

يسرى عويفي

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