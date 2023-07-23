إجراء قرعة دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الثلاثاء المقبل

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) الثلاثاء المقبل موعدا لإجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية “توتال إنرجيز” للموسم الحالي 2023-2024.

وذكرت الكاف، في بيان على موقعها الرسمي، أنه سيتم إجراء القرعة يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023 الساعة 14:00 مساء بتوقيت القاهرة (11:00 بتوقيت غرينتش) بمقر الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، حيث سيتم البدء بقرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ثم دوري عصبة الأبطال في كرة القدم، مشيرة الى أنه سيتم بث عملية اجراء القرعة مباشرة على جميع القنوات التلفزيونية الشريكة لـلكاف ، والموقع الرسميا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، CAFONLINE.COM وقناة يوتيوب الرسمية للكاف ، القناة التلفزية للكاف.

وأضافت أن 54 ناديا من 42 اتحادا عضوا يشارك في بطولة دوري عصبة أبطال إفريقيا لهذا الموسم ، بينما يشارك 52 ناديا يمثلون 41 اتحادا في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم .

وذكرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بأن منافسات الاندية ، بما في ذلك دوري عصبة أبطال إفريقيا للسيدات ، قد شهدت تطورا كبيرا في المواسم الأخيرة ، وذلك بفضل زيادة استثمار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في تكنولوجيا البث والالتزام التسويقي العالمي في مسابقاتها.

وأشارت الى أن نهائيات كلتا المنافستين سجلت خلال الموسم الماضي رقما قياسيا في عدد المشاهدين والجماهير في الملاعب. ومن المتوقع أن يتطور هذا الزخم ليشمل مراحل الاقصائيات المباشرة ومراحل المجموعات في كلتا المنافستين.

وأضافت أن نادي الأهلي المصري هو حامل اللقب الحالي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه الصعب على الوداد البيضاوي المغربي. وفي الفئة الأخرى ، فاز فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية بعد فوزه على يانغ أفريكانز تنزانيا في واحدة من أكثر نهائيات البطولة تميزا.

(و م ع)

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