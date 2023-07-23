جمعية مغربية إسرائلية للعمل الاجتماعي بسبعة ملايير

في إطار تعزيز العلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية بدولة إسرائيل. وعلى ضوء اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، تعيين ملحق عسكري والاستعداد لفتح قنصلية بالداخلة، توافق مجموعة من رجال الأعمال المغاربة ونظراء لهم من جنسية إسرائيلية ينحدرون من المغرب على تأسيس جمعية ميمونة للأعمال الخيرية والكائن مقرها بالدار البيضاء.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز وتقوية العلاقات بين المغرب وإسرائيل، الدفاع عن الوحدة الترابية في المحافل الدولية وتصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية.

كما رصدت الجمعية غلافا ماليا يقارب 7 مليار لتغطية تكاليف مجموعة من الأنشطة كتنظيم لقاءات بين مغاربة وإسرائيليين لتبادل الخبرات في مجالات العمل الاجتماعي، البحث الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال تدبير المياه والحفاظ على البيئة.

وستنظم الجمعية، أيضا، قوافل طبية لفائدة مرضى مغاربة كان يتم توجههم نحو مستشفيات أوربية أو أمريكية لتعقد وضعهم الصحي وغياب أطباء مغاربة مختصين في مجال الأمراض التي يعانون منها، كما ستوظف الجمعية إمكانياتها لدعم التمدرس في العالم القروي وفك العزلة عن المداشر والقرى مع تجهيز دور الطالبات والمستوصفات بالمستلزمات الطبية.

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