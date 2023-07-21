خالد فوهامي مدربا جديدا لنادي شباب أطلس خنيفرة

تسلم الإطار الوطني، خالد فوهامي، مؤخرا، مسؤولية الإشراف على الفريق التقني لنادي شباب أطلس خنيفرة، وذلك خلفا للمدرب سمير يعيش، كما علمنا من مصدر مسؤول في الفريق.

وأكد المصدر أن الحارس السابق للمنتخب الوطني ووصيف كأس إفريقيا 2004 تعاقد مع نادي شباب خنيفرة.

وسيقوم خالد فوهامي بقيادة تشكيلة الفريق الزياني على أمل استعادة صورة الفريق وضمان صعوده إلى القسم الأول من الدوري الاحترافي بعد غياب منذ سنة 2017.

كما سيكون على الحارس السابق التغلب على مجموعة من التحديات خلال تدريبه لشباب أطلس خنيفرة، بما في ذلك انتداب لاعبين قادرين إلى إعطاء الإضافة المرجوة للفريق الزياني، خصوصا بعد مغادرة مجموعة من اللاعبين.

وسيبدأ فريق شباب أطلس خنيفرة تدريباته في 24 يوليوز الجاري بالملعب البلدي بخنيفرة استعدادا للموسم المقبل.

(ومع)

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