مطالب بفتح تحقيق في حرمان فلاحين بتارودانت من الدعم

استاء فلاحون صغار بتارودانت، من غياب مواكبة وزارة الفلاحة لمشاريع أدرجتها الوزارة في مخطط المغرب الأخضر، والتي كان من المفروض أن يستفيد منها الفلاح بدعم مالي يصل إلى 80 في المائة.

وطالب المتضررون الجهات المسؤولة، بفتح تحقيق في الدوافع التي أدت عدم وصول الدعم إلى المشاريع المخصصة لها، والتحقيق في شبهة الفساد المالي التي تلف العديد من ملفات الدعم التي استفاد منها الكثير من الفاسدين دون وجه حق وذلك ضمن مخطط المغرب الأخضر، خصوصا التجاوزات التي رافقت تمويل مشاريع فلاحية ضمن مخطط المغرب الأخضر، سيما أن مستفيدين من أموال المخطط الأخضر كانوا يزرعون طلبات التمويل لمشاريع وهمية ويحصدون أموالا غير مستحقة، بل هناك من قدم الطلب مرتين وثلاثة، واستفاد دون مراقبة أو تتبع، ما يضع المسؤولين والموظفين المعنيين وأصحاب شركات السقي بالتنقيط، تحت شبهة الفساد، سيما أن شركات فتية تحول مسيروها اغنياء المنطقة.

ودعا المتضررون رئيس الحكومة ووزارة الداخلية إيفاد لجان خاصة للتحقيق في الخروقات التي شابت عدة عمليات، والتفاوت في تقديم الدعم بين الدعم السخي لكبار الفلاحين وانعدامه بالنسبة لصغارهم.

وأدت التلاعبات التي شابت عملية تمويل المشاريع إلى رضب أهداف المخطط الرامية إلى مكافحة الفقر وتحقيق مجال للتشغيل منظم ومحترم، يصون كرامة اليد العاملة ويساهم في الإنتاج المحلي .

(م. ص)

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