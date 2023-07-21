نتنياهو يبحث عن توافق حول التعديلات القضائية المثيرة للجدل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن جهودا تجري للتوصل إلى توافق حول مشروع قانون بتعديلات قضائية، يتوقع أن يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل، وأثار احتجاجات وغضبا داخليا وخارجيا.

ومن المتوقع أن يصوت نواب البرلمان، الاثنين المقبل، على الشق الأول من التعديلات المعروف باسم مشروع “قانون حجة المعقولية”.

وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع القضاء من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي يعتبرها “مفتقرة للمعقولية”.

ودعا زعيم المعارضة بيني غانتس، الأربعاء المقبل، إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.

وقال نتنياهو في كلمة للصحفيين، الخميس”حتى في هذه اللحظات، أود أن أقول لكم إن الجهود جارية لتحقيق توافق”، وذلك في إشارة إلى الشق الأول من التعديلات القضائية المقترحة المثيرة للخلاف.

وأضاف: “آمل حقا أن تنجح هذه الجهود، لكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحا دائما أمام المعارضة”.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد قرر الأربعاء ، إرجاء التصويت النهائي على مشروع قانون التعديلات القضائية إلى نهاية الاسبوع المقبل بسبب الجدل الواسع الذي أثارته هذه التعديلات التي من شأنها بحسب المعارضين الحد من سلطات المحكمة العليا.

وتسبب القانون المقترح الذي قدمه الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اندلاع احتجاجات حاشدة في أنحاء إسرائيل.

(و م ع)

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