انطلاق الدورة 38 لأسبوع الفرس بالرباط

انطلقت ،اليوم السبت، فعاليات الدورة ال38 لفعاليات أسبوع الفرس بإجراء الأدوار الإقصائية لبطولات المغرب للقفز على الحواجز و الترويض، التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ما بين 15 و 23 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط. وﺗﻌرف ھذه اﻟﺑطوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ 353 زوﺟﺎ ﻣﻛوﻧﺎ ﻣن ﻓﺎرس وﻓرس، ﻣوزﻋﯾن ﺑﯾن 20 ﻓﺋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، سيتبارون على مدى تسعة أيام لنيل اللقب ضمن مسابقات القفز على الحواجز والترويض في الفترتين الصباحية والمسائية.

و يتضمن برنامج الدورة بطولة الأولمبياد الخاص المغربي، المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وبطولة المغرب للترويض “ألف” و”باء” وبطولة المغرب للأندية وبطولات المغرب للكبار والكبار هواة والشبان والفتيان والصغار (أقل من 13 و 18 سنة، وأقل من 21 سنة) والخيول القصيرة والهواة والبطولة العسكرية “ألف” و”باء،” سيقام بعضها تحت الأضواء الكاشفة.

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