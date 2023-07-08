الدورة التاسعة للأيام الوطنية لنزهة الملحون من 20 إلى 23 يوليوز الجاري بسلا

تنظم جمعية إدريس بن المامون للبحث والإبداع في فن الملحون بسلا، خلال الفترة من 20 إلى 23 يوليوز الجاري بسلا، الدورة التاسعة للأيام الوطنية لنزهة الملحون، وذلك تحت شعار “فن الملحون جذور راسخة وآفاق واعدة”.

ذكرت الجمعية في بلاغ لها أن الدورة التي تحمل اسم (دورة الأستاذ الباحث عبد الصادق سالم)، تأتي ترسيخا لتقليد سنوي يراهن على تجديد وتنمية حضور فن الملحون في كافة الأوساط المجتمعية مع البحث في معالمه وجوانبه الفنية الموسيقية والشعرية، وفتح المجال لإبداعات الفنانين، بحضور ثلة من الشعراء والعازفين والمنشدين من مختلف حواضر الملحون بالمملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن الدورة التي ستقام فعالياتها بمجموعة من الفضاءات العمومية بسلا، ستعرف تنظيم سهرات في فن الملحون وورشات فنية، وندوة فكرية في موضوع “”المقاربات العلمية، آفاق لصون وتجديد تراث الملحون المغربي” بمؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة بسلا.

كما ستشهد الدورة تقديم كتاب الباحث عبد الرحمان الملحوني “قراءة في القصيدة الدينية من خلال روائع مطولات الاديب أحمد سهوم” بالمركب الثقافي سعيد حجي بسلا، وذلك بمشاركة مجموعة من المختصين والباحثين في الملحون.

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