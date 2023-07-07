وزيرة الخارجية الألمانية: المغرب بلد رائد منذ فترة طويلة بفضل مبادرات الملك

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بيربوك، أمس الخميس ببرلين، أن المغرب هو بلد رائد منذ فترة طويلة بفضل مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقالت بيربوك، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إنه من خلال إجراءاته المختلفة وهدفه الوطني الطموح للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، اعتمد المغرب أفضل المعايير في مكافحة تغير المناخ بالمنطقة.

وأضافت أن هذه الجهود تتوج بنتائج “ملموسة للغاية”، مشيرة في هذا السياق بمحطة نور للطاقة الشمسية، والتي تزود 1,3 مليون شخص بالطاقة الكهربائية النظيفة.

كما رحبت بالشراكة بين ألمانيا والمملكة في مجال التحول الطاقي، مسجلة أن التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين الأخضر كان محور مباحثاتها مع بوريطة.

وأكدت الوزيرة أن البلدان عازمان على العمل معا في مشاريع ضمن قطاع الطاقة المتجددة.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الخميس، بزيارة عمل إلى ألمانيا تركز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه بين البلدين.

إقرأ أيضا: