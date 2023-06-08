حموشي يستقبل قاصدي الحج من أسرة الأمن

أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم (الخميس)، على استقبال وتوديع منتسبي أسرة الأمن الوطني القاصدين الديار المقدسة لأداء فريضة الحج برسم السنة الجارية.

وأفاد بلاغ للمديرية، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من أسرة الأمن الوطني لأداء فريضة الحج بلغ 295 مستفيدا، من بينهم 168 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لجميع نفقات ومصاريف الحج، و127 مستفيدا حصلوا على تغطية جزئية، بالإضافة إلى دعم مالي استثنائي تم تسليمه مباشرة لجميع المستفيدين والمستفيدات.

ويتوزع المستفيدون من أداء فريضة الحج، وفق المصدر ذاته، ما بين موظفين ممارسين وآخرين متقاعدين من صفوف المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى أرامل أسرة الأمن.

وأهاب حموشي بحجاج الأمن الوطني بأن يستحضروا ويلتزموا بالتوجيهات الملكية السامية الموجهة للحجاج المغاربة، الداعية للتقيد بمبادئ الإسلام السمحة، مهيبا بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن أن تحرص على توفير جميع الشروط الضرورية لتمكين حجاج الأمن الوطني من أداء شعائرهم ومناسكهم في أحسن الظروف.

يسرى عويفي

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