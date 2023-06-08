رئيس الكنيست: يتعين على إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء

أكد رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمير أوحانا، اليوم الخميس بالرباط، أنه يتعين على دولة إسرائيل المضي قدما في الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وقال أوحانا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بمقر البرلمان المغربي مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي: “لقد عبرت عن ذلك سابقا وأجدد التأكيد عليه الآن، بصفتي رئيسا للكنيست وبكل وضوح: يتعين على إسرائيل المضي قدما نحو هذا الهدف المتمثل في الاعتراف بمغربية الصحراء أسوة بحليفنا الأقرب الولايات المتحدة الأمريكية”.

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