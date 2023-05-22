حجز مخدرات وقرقوبي في أعضاء حميمة لزوار سجن عكاشة

سلسة من الاعتقالات في صفوف زوار بسجن عكاشة، تورطوا في إدخال ممنوعات، كللت اليوم الاثنين بإيقاف زوجة سجين وشقيق لسجين متلبس باخفاء مخدرات وأقراص مهلوسة في أعضائهما الحميمية.

ووفق مصادر متطابقة فإن الموقوفين أحيلا بأمر من النيابة العامة على الشرطة القضائية لعين السبع بعد حضور عناصر منها إلى السجن والقيام بالاجراءات القانونية.

وعلمت الصباح أن يقظة موظفي السجن المكلفين بالتفتيش مكنت من كشف زوجة، بعد الاشتباه فيها، لتحال على موظفة أخضعتها لتفتيش فضبطتها تخفي كمية من المخدرات والاقراص المهلوسة في فرجها، بينما اشتبه في شقيق سجين حل بدوره للزيارة إذ بتفتيشه ضبط وقد أخفى كمية من الشيرا تصل إلى حوالي 40 غرام بمؤخرته.

واوقف المتهمان، فورا، ليتم إبلاغ النيابة العامة والشرطة القضائية قصد متابعتهما، إذ مازالا يخضعان للبحث بعد الأمر بوضعها رهن الحراسة النظرية وإيقاف باقي المتورطين من مزودي الظنينين.

(م.ص)

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