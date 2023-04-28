منتخب أقل من 17 سنة يصل الجزائر

حلت بعثة المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة التي يتراسها حسن الفيلالي، عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمدينة قسنطينة بعد رحلة جوية مباشرة امتدت لحوالي ساعة و40 دقيقة انطلاقا من مطار الرباط سلا.

وسيشارك المنتخب الوطني لاقل من 17 سنة في النسخة 14 من منافسات كأس افريقيا للامم التي ستحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 29 ابريل و19 ماي 2023.

وكانت قرعة نهائيات كاس افريقيا لاقل من 17 سنة قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات : جنوب افريقيا ونيجيريا وزامبيا.

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