الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس المجيد

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة يوم التأسيس المجيد.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أطيب التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية وعلى شعبها الشقيق نعمة الرفعة والعزة والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

وأضاف جلالته “وإذ أشاطركم مشاعر الابتهاج والفخر بهذه الذكرى الغالية، أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري، مشفوعة بمتمنياتي الصادقة لكم بموفور الصحة والهناء وطول العمر”.