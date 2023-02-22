اتحاد الصحفيين العرب يرفض اتهام المغرب بالتجسس على الصحفيين دون إثبات

أدان اتحاد الصحفيين العرب، الاتهامات الموجهة للمغرب بالتجسس على الصحافيين دون دلائل أو إثباثات، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحملة ممنهجة ضد المملكة.

واعتبر الاتحاد في بلاغ اطلعت “الصباح” على نسخة منه، أن “البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب، عاجزة عن إثبات ذلك بالدليل والحجة القاطعة، تقنيا، وظل الأمر مجرد ادعاءات، لا أساس علمي لها”.

واستغرب الاتحاد العام للصحفيين العرب، قرارات القضاء الفرنسي، الذي يرفض حق المغرب في اللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج و أدلة على الاتهامات التي وجهتها منظمات غير حكومية والتي تناقلتها الصحافة في عدد من البلدان الغربية.

وسجل الاتحاد، أن المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب بدعوى أنهم تعرضوا للتجسس على هواتفهم، دون تقديم أية خبرة تقنية مستقلة على هذه الادعاءات.

واستنكرت الهيأة ذاتها، موقف البرلمان الأوروبي، الذي يرفض النظر في التقارير والدراسات والأبحاث التي قام بها خبراء، من مختلف الجنسيات، والتي تؤكد افتقاد الادعاءات التي أسس عليها البرلمان الأوروبي مواقفه ضد المغرب، دون أن يتيح لهذا البلد تقديم حججه والدفاع عن براءته، حيث تم اتخاذ قرارات ضده بناءا على حملة مفضوحة تقودها دول أوروبية، بهدف الضغط السياسي والدبلوماسي على المغرب.

وأكد اتحاد الصحفيين العرب إدانته لهذه الحملة، التي أصبحت ممنهجة، ضد المغرب، معلنا مواصلة متابعته لهذا الملف، في كل المؤسسات والإطارات العربية ذات الصلة، وداخل المشهد الإعلامي والحقوقي العربي، وتجاه كل المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

(ي.ع)