مجلس المستشارين..لقاء لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء

افتتحت صباح اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين أشغال لقاء برلماني حول “تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة : التشغيل، ريادة الأعمال والتكوين”.

ويندرج هذا اللقاء الذي ينظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020-2023” الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا.

ويناقش هذا اللقاء قضايا مختلفة مرتبطة بالتفاوتات بين الجنسين لا سيما فيما يتعلق بالاندماج الاقتصادي للنساء والفجوات في الأجور، وصعوبات الحصول على عمل، والتطور المهني البطيء إلى حد ما أو حتى الراكد ،فضلا عن التقسيم غير العادل بين الجنسين في قطاعات اقتصادية معينة ، وانخفاض تمثيل المرأة في المناصب الاستراتيجية.

ويهدف اللقاء بشكل أساسي إلى تعزيز المعرفة بالسياق الوطني والتجارب المغربية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، والتعريف بالسياسات الأوروبية بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، وتسليط الضوء على آليات ووسائل عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لتعزيز مكانة النساء في المجال الاقتصادي.

ويعرف هذا اللقاء مشاركة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ،عواطف حيار،الى جانب مستشارين برلمانيين وأطر من مجلس المستشارين، وكذا البرلمانيين وأعضاء لجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وخبراء وطنيين ودوليين وفعاليات من المجتمع المدني.