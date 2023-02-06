بورصة البيضاء ..أداء إيجابي في تداولات الافتتاح

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على أداء إيجابي.

وهكذا حقق مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 0,36 في المائة، منتقلا بذلك إلى 10.372,04 نقطة.

وبعد دقائق من الافتتاح، سجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,47 في المائة منتقلا بذلك إلى 835,96 نقطة.

من جهته، سجل “masi.esg”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,71 في المائة منتقلا إلى 792,96 نقطة.

على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن “بنك افريقيا” (+5,91 في المائة / 169,45 درهما)، و”فيني بروسيت” (+3,16 في المائة / 128,95 درهما)، و”لوسيور كريستال” (+2,94 في المائة / 245 درهما)، و”كولورادو” (+2,17 في المائة / 42,91 درهما)، و”دلتا هولدينغ” (+2,10 في المائة / 24,30 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “سنيب” (-3,41 في المائة / 566 درهما)، و”ستوكفيس شمال افريقيا” (-2,94 في المائة / 11,55 درهما)، و”القرض العقاري والسياحي” (-2,65 في المائة / 287,05 درهما)، و”النقل” (-2,57 في المائة / 29,91 درهما)، و”أطلنطا سند” (-2,46 في المائة / 115,10 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات يوم الجمعة الماضي على انخفاض طفيف بنسبة 0,08 في المائة.