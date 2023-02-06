أردوغان: حصيلة الزلزال بلغت أكثر من 900 قتيل و5000 جريح

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن حصيلة ثقيلة للزلزال الذي ضرب، فجر اليوم الاثنين، عددا من الولايات الجنوبية التركية، حيث فاقت إلى حدود الساعة 900 قتيل و5000 جريح.

وأوضح أردوغان، خلال كلمة ألقاها بمقر إدارة الكوارث والطوارئ التركية في أنقرة، أن العدد الحالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا (والأرقام مرشحة للارتفاع)، مقارنة بالحصيلة السابقة التي أفادت بمقتل 284 شخصا وإصابة 2323.

وأضاف الرئيس التركي أن السلطات التركية رفعت تقديرات قوة الزلزال إلى 7,7 درجات على مقياس ريختر مقارنة بـ 7,4 الأولية، مسجلا انهيار ما يقرب من 2800 بناية.

ولم يخف رجب طيب أردوغان أن الزلزال خلف خسائر كبيرة ويعتبر من أسوء الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في تاريخها المعاصر، مؤكدا أن أولوية الدولة التركية هي مواصلة عمليات الإنقاذ رغم الظروف المناخية الصعبة.

يذكر أن الزلزال العنيف ضرب منطقة “بازارجيق” بولاية “قهرمان مرعش” جنوبي تركيا، وتم تسجيل خسائر فادحة في كل من ولايات “غازي عنتاب” و”أضنة” و”ملاطيا” و”ديار بكر” و”شانلي أورفا” و”عثمانية”.

واستمر الزلزال نحو دقيقة وفقا لإدارة الكوارث وشعرت بارتداده الدول المجاورة، لاسيما سوريا ولبنان والعراق.

وفي سوريا، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة، وهناك تقارير بتسجيل مئات القتلى والجرحى.