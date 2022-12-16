بي إن سبورتس تنقل النهائي مجانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ستنقل قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا الأحد دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب ما أعلنت في بيان.

وكتبت المجموعة بصفتها الناقل الرسمي للبطولة في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “يتوفر البث على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، في إطار التزام المجموعة بضمان مشاركة المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه البطولة الأولى من نوعها في العالم العربي. كما ستعرض المباراة، إلى جانب التغطية المتواصلة طوال اليوم، على قناة بي إن الرسمية على يوتيوب”.

وكانت الشبكة أعلنت مطلع البطولة انها ستنقل 22 مباراة ضمن النهائيات دون تشفير، علما انها أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.