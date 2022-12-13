ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 10,3%

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 10,3% ليبلغ بذلك ما قيمته 875,1 مليار درهم في 2021.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم 2021، أن مساهمة الأجور في هذا الدخل بلغت 47,2%.

وأوضح المصدر ذاته أن الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ساهم بـ 40% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 28,3%.

في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا على إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 15,6%، وفقا للمندوبية.

ومع ارتفاعه بنسبة 12,2% سنة 2021 مقابل انخفاض ب 7% قبل سنة، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 86,2% من إجمالي دخلها المتاح.

وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 14,1% سنة 2021، وبدورها ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ 3,6% عوض 4 % سنة 2020. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر859,1 مليار درهم.

كما أوردت المندوبية أن الدخل المتاح للأسر حسب الفرد بلغ 24.098,1 درهما سنة 2021 عوض 22.062,7 درهم في 2020، مرتفعا بنسبة 9,2%.

ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,4% سنة 2021، ارتفعت القدرة الشرائية للأسر ب 7,8 % بعد انخفاض ملموس بلغ 5,3 % في 2020.

(ومع)