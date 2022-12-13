تتويج الفائزات في تظاهرة “من أجل النساء في مجال العلوم”

احتضنت البيضاء، أخيرا، حفل تتويج الفائزات في النسخة المغاربية لتظاهرة “من أجل النساء في مجال العلوم”، المنظمة من قبل مؤسسة “لوريال” ومنظمة “اليونسكو”، لتسليط الضوء على مساهماتهن في عالم البحث العلمي.

وتكرم “لوريال” واليونسكو” هذه السنة، في نسختهما السادسة عشرة بالمغرب (التاسعة بالمغرب العربي)، 5 شابات من شمال إفريقيا، تقديرا لأبحاثهن المتميزة وسعيهن لتحقيق نتائج علمية متميزة في مجالات مختلفة: علوم الأرض والبيئة، الإعلاميات والهندسة، التكنولوجيا الحيوية الطبية، والعلوم البيولوجية.

ويتعلق الأمر بباحثتين مغربيتين، هما لمياء الخطابي (باحثة في مجال علوم الحياة والبيئة، والعلوم البيولوجية بجامعة الحسن الثاني)، وسارة المكاوي (باحثة في مجال علوم الإعلاميات وعلوم الإعلام بجامعة محمد الخامس بالرباط)، وباحثتين جزائريتين، هما سارة بنعزوز (باحثة في مجال علوم الحياة والبيئة والعلوم البيولوجية بجامعة هواري بومدين بالجزائر العاصمة) وريما أوشن (باحثة في مجال علوم الحياة والبيئة والعلوم البيولوجية بجامعة بجاية)، ثم الباحثة التونسية يثرب اليعقوبي (باحثة في مجال علوم الحياة والبيئة والعلوم الزراعية في جامعة قرطاج).

وستحصل كل باحثة على منحة دراسية بقيمة 10 آلاف أورو من برنامج لوريال – اليونسكو للمواهب الشابة “من أجل النساء في مجال العلوم” ، ستمكنهن من تنفيذ مشاريع ما بعد الدكتوراه الخاصة بهن، لتنضافا بذلك إلى أزيد من 3900 عالمة مستفيدة من هذا البرنامج، الذي أطلق في 1998.