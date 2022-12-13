الركراكي: هدفنا الفوز بلقب المونديال

قال وليد الركراكي، الناخب الوطني، إن المنتخب المغربي يملك حظوظا وافرة للتأهل إلى نهائي المونديال، عندما يواجه فرنسا، اليوم الأربعاء بملعب البيت.

وأضاف الركراكي في الندوة الصحافية، اليوم (الثلاثاء)، بقاعة المؤتمرات، أنه كلما تقدم المنتخب الوطني في مراحله بالمونديال كلما كبر الحلم، وتابع “مازال فينا الجوع، ولسنا مرهقين رغم كل ما قدمناه. سنركض كثيرا، لأنه مازال فينا الجوع، كما أننا لسنا متعبين”.

وأكد أن المنتخب المغربي عانى من كثرة الإصابات في صفوفه، لكنه لم يتخذ القرار بشأن اللاعبين الذين بإمكانهم المشاركة في المباراة “لدينا 26 لاعبا، وكلهم جاهزون للدفاع عن القميص الوطني أمام فرنسا”.

وأكد الركراكي أن جاء إلى قطر من أجل الفوز، وليس للاستعراض واللعب الجماعي، لهذا ينبغي تغيير العقليات والبحث عن الانتصارات لأن الاستحواذ على الكرة لا يعني شيئا”.

وأكد الركراكي أن أشرف حكيمي يعرف جيدا زميله مبابي، أكثر منه لأنه يتدرب معه يوميا، مشيرا إلى أن هدفه المنافسة على اللقب حتى يهديه للأفارقة والعالم العربي.

(ع. ك) قطر