بورصة البيضاء..تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع ارتفاع طفيف.

وهكذا، حقق مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 0,51 في المائة، ليستقر عند 11.333,7 نقطة.

وعلى بعد دقائق معدودة من افتتاح التداولات، ارتفع مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,55 في المائة منتقلا إلى 918,76 نقطة.

وبدوره تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، بنسبة 0,4 في المائة منتقلا إلى 849,65 نقطة.

وعلى صعيد القيم، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن كل من”اسمنت المغرب” (+3,59 % / 1.385 درهما)، و”اقامات دار السعادة” (+2,7 % / 19 درهما)، و “اتصالات المغرب” (+2,29 % / 111,5 درهما)، و”موتانديس” (+1,89 %/ 216 درهما)، و”الشركة المنجمية لتوسيت” (+1,85 % / 1.869 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل كل من”سنيب” (-3 % / 630,5 درهما)، و”جيت كونتراكترز” (-1,96 % / 195 درهما)، و “أطلنطا سند” (-1,54 % / 118 درهما)، و”كوسومار” (-0,45 % / 222 درهما)، و”ستيام” (-0,17 % / 595 درهما) .

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس على انخفاض بلغت نسبته 0,13 في المائة.

(ومع)