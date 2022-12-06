إنجاز تاريخي غير مسبوق للمنتخب المغربي يشعل الأفراح بمدن وقرى الشمال
الإنجاز التاريخي وغير المسبوق للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بتأهله للدور الربع النهائي أشعل وصنع لحظات الفرح والبهجة لدى ساكنة مدن وقرى جهة طنجة تطوان الحسيمة بدون استثناء .
فمباشرة بعد إعلان انتصار المنتخب الوطني من قبل الحكم الارجنتيني فيرناندو راباليني بعد هدف أشرف حكيمي ضمن سلسلة الضربات الترجيحية ، وتأهل النخبة المغربية كأول بلد عربي يحقق هذا الإنجاز الكبير ، حتى خرجت ساكنة جهة الشمال عن بكرة أبيها للتعبير عن فرحها وسرورها وشكرها للنخبة الوطنية التي استطاعت ، باجتهاد وتميز كل لاعبي الفريق الوطني بدون استثناء ، تحقيق الفوز على حساب منتخب إسباني يعد من المنتخبات العالمية القوية المصنفة . وفي أجواء احتفالية عارمة ستعيش مختلف مدن وقرى شمال المغرب بدون استثناء لحظات بهيجة حتى وقت متأخر ، عقب الانتصار المستحق للمنتخب المغربي الذي حققه أشبال المدرب وليد الركراكي على حساب نظيره الإسباني ، ليضمن بذلك التأهل التاريخي للدور التالي من المونديال . و ما أثلج صدور ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة أكثر ، كباقي مواطني المملكة وعشاق المنتخب من كل دول العالم ، هو أداء لاعبي منتخب المغرب الرجولي المتميز ولعبهم الند للند أمام منتخب اعتبره الكثيرون مع بداية المونديال أحد المنتخبات المؤهلة لنيل كأس العالم . وغطى اللونان الأحمر والأخضر ،الرمزان الخالدان للمملكة المغربية ، الساحات والشوارع ومختلف الفضاءات في الأحياء والمجمعات السكنية ،وعلت الأعلام واللافتات الممجدة للمنتخب والمفتخرة بالرياضة الوطنية التي أثبتت مرة أخرى علو كعبها وتميزها وتطورها . واحتشدت أعداد كبيرة من الشباب في الساحات المركزية لمدن الشمال ، في الحسيمة بساحة محمد السادس المطلة على شاطئ كيمادو وكورنيش المدينة ، وفي طنجة بساحة الأمم المتحدة وساحة إل فارو وساحة “تافيلات ” بحي بني مكادة العريق وساحة 9 أبريل ، وفي تطوان بساحة مولاي المهدي وساحة الولاية ، وفي العرائش بساحة التحرير و بالشرفة الأطلسية ، وفي مرتيل بكورنيش المدينة وساحة مسجد محمد الخامس ، وفي شفشاون بساحة وطاء حمام والساحة المجاورة لمجمع محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة ، وفي القصر الكبير بساحة مولاي المهدي ، و في وزان بساحة الاستقلال . كما غصت شوارع مختلف مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة بالسيارات والدراجات النارية والهوائية التي أطلقت العنان للمنبهات ، كما امتلأت الشوارع والأزقة ، خاصة وسط المدن ، بالراجلين من مختلف الأعمار العاشقة لكرة القدم والمخلدة لإنجاز المنتخب المغربي . هنيئا للمنتخب المغربي ، وهنيئا لكل المغاربة …ودام المنتخب المغربي متميزا الى أبعد مدى ..وحط سعيد للنخبة الوطنية ..