13 مليارا للأسود بعد بلوغ ثمن نهائي المونديال

ضمنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 13 مليار سنتيم، بعد حجز مقعد بالدور الثاني من منافسات مونديال قطر 2022.

وكان “فيفا” خصص تسع ملايير سنتيم لجميع المنتخبات المشاركة في هذه النسخة.

ويخطط المنتخب المغربي للتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، والظفر بمنحة مالية استثنائية تصل إلى 17 مليارا.

وسبق للاتحاد الدولي أن حدد منح المونديال بقطر، إذ ستحصل المنتخبات التي تصل إلى المربع الذهبي على 26 مليارا و30 لوصيف البطل و42 مليارا للفائز بنسخة قطر.

(ع.ك) قطر