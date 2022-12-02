افتتاح مركز التفتح للتربية والتكوين ابن باجة بالبيضاء

افتتحت مؤخرا بتراب عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي أبواب مركز التفتح للتربية والتكوين “ابن باجة” التابع للمديرية الإقليمية عين السبع الحي المحمدي.

وتوفر هذه المؤسسة، التي ترأس حفل افتتاحها الرسمي حسن خيي، عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي ومومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة البيضاء سطات، سلسلة من الأنشطة تهم على الخصوص، ورشات فنية وأدبية وإبداعية ولغوية وتكنولوجية يستفيد منها برسم الموسم الدراسي الحالي 1450 مستفيدة ومستفيدا.

وتهم هذه الورشات المتنوعة كلا من مجال الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والخط العربي، كما توفر المؤسسة مختبرات للغات الأجنبية بما فيها الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية، فضلا عن الخزانة الوسائطية، وفضاء للروبوتات واستوديو الصوتيات و استوديو التصوير الرقمي.

ويروم هذا المركز المساهمة في تعزيز تحكم التلميذات والتلاميذ في اللغات الأجنبية، حيث عرفت المؤسسة أشغال تأهيل في إطار البرنامج المادي للأكاديمية وبرنامج التدخل الاستعجالي للتأهيل بكلفة مليون درهم.

وقد تم تجهيز المؤسسة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمساهمة قيمتها 430 ألف درهم وفي إطار ميزانية الأكاديمية الجهوية بتكلفة 200 ألف درهم.

يشار إلى أن هذا المشروع الابداعي يندرج في إطار برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة البيضاء سطات، تجسيدا لمضامين القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وخاصة المشروع 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية، والالتزامات الاثنتي عشر لخارطة الطريق من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع وخاصة ما تعلق بتعزيز برامج وأنشطة التفتح ورفع نسبة المستفيدين منها.

وتميز حفل الافتتاح الرسمي لهذا المركز بتوزيع لوحات إلكترونية على التلميذات والتلاميذ المتفوقات والمتفوقين برسم الموسم الدراسي 2021 /2022 ، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما تميز بتأسيس حلقة أصدقاء مركز التفتح للتربية والتكوين ابن باجة مشكلة من موسيقيين ومسرحيين ومخرجين وشعراء وزجالين وأدباء ومثقفين وإعلاميين من الحي المحمدي.

(ومع)