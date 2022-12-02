مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– سطات : 33 ملم

– الدار البيضاء : 27 ملم

– النواصر : 26 ملم

– تيط مليل : 21 ملم

– بنسليمان والمحمدية وسلا : 20 ملم

– العرائش : 18 ملم

– الناظور والجديدة : 15 ملم

– بني ملال وسيدي سليمان : 14 ملم

– الرباط : 13 ملم

– خريبكة وإفران : 11 ملم

– تطوان ومكناس وآسفي وطنجة : 09 ملم

– الحسيمة : 08 ملم

– شفشاون : 07 ملم

– بن جرير : 06 ملم

– سيدي إيفني : 05 ملم

– ميدلت : 04 ملم

– تازة : 03 ملم

– تزنيت وأكادير ومراكش ووجدة : 02 ملم

– الصويرة وكلميم : 01 ملم

– طانطان والعيون وتارودانت: أقل من ملمتر.