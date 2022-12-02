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مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– سطات : 33 ملم
– الدار البيضاء : 27 ملم
– النواصر : 26 ملم
– تيط مليل : 21 ملم
– بنسليمان والمحمدية وسلا : 20 ملم
– العرائش : 18 ملم
– الناظور والجديدة : 15 ملم
– بني ملال وسيدي سليمان : 14 ملم
– الرباط : 13 ملم
– خريبكة وإفران : 11 ملم
– تطوان ومكناس وآسفي وطنجة : 09 ملم
– الحسيمة : 08 ملم
– شفشاون : 07 ملم
– بن جرير : 06 ملم
– سيدي إيفني : 05 ملم
– ميدلت : 04 ملم
– تازة : 03 ملم
– تزنيت وأكادير ومراكش ووجدة : 02 ملم
– الصويرة وكلميم : 01 ملم
– طانطان والعيون وتارودانت: أقل من ملمتر.