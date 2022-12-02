توظيف مالي لمبلغ قدره 3,95 مليار درهم من فائض الخزينة

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أمس الخميس، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 3,95 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن العملية الأولى تتعلق بمبلغ قدره مليارا درهم عن طريق إعادة الشراء، لمدة 7 أيام، بسعر فائدة متوسط قدره 2 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته، أن العملية الثانية تتعلق بمبلغ قدره 1,65 مليار درهم عن طريق إعادة الشراء لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط قدره 1,64 في المائة، مضيفا أن العملية الثالثة تتعلق بمبلغ قدره 300 مليون درهم لمدة 6 أيام بسعر فائدة متوسط قدره 1,70 في المائة.

(ومع)