قال وليد الركراكي، الناخب الوطني، إن المنتخب المغربي جاهز لموقعة كندا غدا (الخميس) بملعب الثمامة، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2052.

وأكد الركراكي في الندوة الصحافية اليوم الأربعاء أن المنتخب “جاب باش يتقاتل، ويتأهل للدور الثاني، واي نتيجة أخرى غادي تكون خايبة بزاف لينا”.

وأكد الركراكي يحترم كندا وهو أحد أفضل المنتخبات الموجودة في المجموعة السادسة “لا يهمنا هذا المنتخب بقدر ما يجب الفوز عليه، من أجل دخول التاريخ من جديد. أعرف أن هاد المنتخب ما عندو ما يخسر”.

وبخصوص جاهزية اللاعبين المصابين، أكد الركراكي أنه لا يعرف ما الذي سيكون جاهزا مائة في المائة من اللعب أساسيا. المهم أن جميع اللاعبين غادي يتقاتلوا على التوني ديال البلاد”.

(ع.ك) قطر