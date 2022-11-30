حوادث
رخص سيارات الأجرة تزلزل عمالة سلا
متابعة أزيد من عشرة متهمين ضمنهم رئيس مصلحة بالتزوير والارتشاء أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل يومين، أزيد من عشرة متهمين، ضمنهم مسؤول كبير في عمالة سلا، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهم تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء وغيرها. وعلمت «الصباح» أن تراكم شكايات حول تفويتاتأكمل القراءة »
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