بنكا المغرب وإنجلترا ينظمان ورشة حول الأمن السيبراني بالرباط

نظم بنك المغرب وبنك إنجلترا، يومي 28 و29 نونبر الجاري بالرباط، ورشة عمل خصصت للأمن السيبراني.

وأفاد بنك المغرب، في بلاغ، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسستين.

وعرف هذا اللقاء، الذي شكل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات المتعلقة بالأمن السيبراني، مشاركة نحو ثلاثين من الأطر العليا، مثلت حوالي 20 بنكا مركزيا من إفريقيا والشرق الأوسط.

وهمت النقاشات مواضيع مرتبطة بتطبيق استراتيجية الأمن السيبراني، والحماية والحكامة والمتانة السيبرانية، بالإضافة إلى مجالات تطبيق هذه الاستراتيجية على مستوى تدبير أنظمة المعلومات، والمراقبة الاحترازية الكلية، ومراقبة البنيات التحتية للأسواق المالية.

ومن أجل مواصلة الشراكة في هذا المجال الهام، اتفق المشاركون على إحداث شبكة افتراضية للتواصل في الميادين المرتبطة بالأمن السيبراني.

(ومع)