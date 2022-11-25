بورصة البيضاء.. تداولات الافتتاح على وقع التوازن

افتتحت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع التوازن .

وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تقدما طفيفا بنسبة 0,01% إلى 10.807,09 نقطة.

كما سجل مؤشر “MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,18% إلى 821,26 نقطة.

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي10″، ربحا بنسبة 0,07% ليستقر عند 815,69 نقطة.

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله خسارة بنسبة 0,43%.

(ومع)