مطار أكادير المسيرة.. أزيد من 200 ألف مسافر في أكتوبر الماضي

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار أكادير المسيرة الدولي، خلال أكتوبر الماضي، 201 ألف و200 مسافر.

وأشارت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأن مطار المسيرة استعاد خلال الشهر الماضي 115 في المائة من حجم النشاط المسجل خلال سنة 2019 أي قبل الجائحة، موضحة أن عدد المسافرين خلال شهر أكتوبر من سنة 2019 بلغ 174 ألفا و557 مسافرا.

ووصل عدد المسافرين بمطار أكادير، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري إلى مليون و401 ألف و 508 مسافر مقابل مليون و680 ألف و651 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وتعزز الانتعاش خلال الأشهر العشرة الأولى في مطارات منطقتي الشمال والشرق، التي سجلت معدلات استرجاع أكبر أو تساوي 100 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 (تطوان: 398 في المائة ، وجدة: 120 في المائة ، الناظور: 110 في المائة ،طنجة: 104 في المائة).

وأفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطارات المملكة سجلت، خلال الأشهر العشر الأولى من 2022، ما مجموعه 16.546.802 مسافرا، بمعدل استرجاع بلغ 79 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

وأوضح المكتب،في بلاغ له، أنه برسم الفترة من يناير إلى متم أكتوبر 2022، واصلت مطارات المغرب تسجيل معدلات استرجاع تصاعدية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 (79 في المائة بالنسبة للمسافرين و81 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات)، أي ما يعادل على التوالي 16.546.802 مسافرا و142.284 رحلة جوية على مستوى كافة مطارات المملكة.

(ي.ع)