الركراكي للاعبين: خاصكم تربحو بلجيكا

عقد وليد الركراكي، الناخب الوطني، اجتماعا مع اللاعبين قبل الحصة التدريبية، لأول أمس (الخميس) بملعب الدحيل، استعدادا لمباراة بلجيكا، بعد غد (الأحد) بملعب التمامة، ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022.

واستغرق الاجتماع المنعقد بملعب الدحيل، قبل انطلاق التداريب 45 ساعة، ووقف فيها الناخب الوطني على بعض الهفوات المرتكبة في مباراة كرواتيا.

وحسب مصدر مطلع، فإن الركراكي شدد على ضرورة انتزاع نتيجة إيجابية أمام بلجيكا، بغض النظر عن قوة المنافس.

وغاب عن التداريب نصير مزراوي، بسبب الإصابة، التي تعرض لها أمام كرواتيا وأرغمته على مغادرة الملعب في الجولة الثانية.

(ع.ك) قطر