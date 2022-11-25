حوادث
دهاء يطيح بأمير مزور
حقق طلبات مواطنين بمكالمات هاتفية مع مسؤولين ووزراء من مخدع هاتفي عاش مسؤولون كبار في الدولة ضغوطا لأيام، وهم يترقبون خبر اعتقال شخص انتحل صفة أمير في الأسرة الملكية، ونجح في النصب على وزراء ومديري مؤسسات كبرى ومسؤولين أمنيين وحتى سفارات بعض الدول. كانت الهواتف لا تهدأأكمل القراءة »
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