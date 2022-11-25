خاص
أجور الموظفين… الثقب الأسود
تتسبب في نزيف سنوي تتجاوز كلفته 15 ألف مليار وأزيد من عشر الثروات المنتجة ما زالت كتلة الأجور تستنزف القسط الأكبر من الميزانية، رغم كل المحاولات المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة لتقليصها إلى ما دون 10 في المائة. وعرفت نفقات الموظفين ارتفاعا إجماليا بنسبة تزيد عن 35أكمل القراءة »
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