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حوادث

التوثيق العدلي بين حديث التحديث وتحديث الحديث

منذ 27 ثانية
سليمان أدخول *
ضرورة إصلاح حقيقي مرتكزه إقرار مجموعة متكاملة من القواعد القانونية المرتبطة بعصرنة المهنة مما لا شك فيه أن أصداء الحديث عن تحديث مهنة التوثيق العدلي وصلت إلى الخاص والعام، وذلك من خلال قنوات ووسائط متعددة، منها ما ارتبط أساسا بالإصدارات والمؤلفات المتخصصة من توقيع عدول باحثين همهمأكمل القراءة »

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